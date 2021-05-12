Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Риме (Италия). В матче второго круга он обыграл представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа.



Для победы россиянину потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:1, 6:4 в пользу Рублёва. Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты.



Рублёв выполнил 12 эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник Штруфф 11 раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и не реализовал ни одного из восьми брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал турнира Рублёв поспорит с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом.



Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 7:5, 6:3.

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