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Рублёв вышел в третий круг турнира в Риме

Рублёв вышел в третий круг турнира в Риме
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Риме (Италия). В матче второго круга он обыграл представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа.

Для победы россиянину потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:1, 6:4 в пользу Рублёва. Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты.

Рублёв выполнил 12 эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник Штруфф 11 раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и не реализовал ни одного из восьми брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира Рублёв поспорит с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом.

Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 7:5, 6:3.

Рим (м). 2-й круг
12 мая 2021, среда. 12:50 МСК
Ян-Леннард Штруфф
41
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		1 4
6 7 		6 6
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
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