Янчук назвал причину поражения Медведева в матче с Карацевым на «Мастерсе» в Риме

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился мнением о победе Аслана Карацева в матче с Даниилом Медведевым во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия).
«Всегда обидно, когда наши ребята вынуждены играть друг против друга. Допускаю, что Даниил ещё не до конца восстановился от коронавируса. Проигрыш Медведева — это вопрос физической готовности, уверенности, пика формы. Это спортивный момент: сегодня проиграл, завтра выиграл — для спортсмена это абсолютно нормальная практика. Уверен, Медведев скоро придёт в себя и заиграет.
Я очень рад за Карацева: сейчас он более надёжен и прибавляет, проявляет свой характер. То, что он может обыгрывать такого теннисиста как Медведев, уже говорит о многом. Карацев обыграл две первые ракетки мира: он абсолютно точно находится на подъёме и показывает качественный, а главное, стабильный теннис. Мне очень интересно наблюдать за Асланом. Сейчас растёт конкуренция, в когорте наверху становится очень интересно. Чем выше конкуренция, тем лучше и для спортсменов, и для зрителей», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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