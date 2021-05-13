Карацев прокомментировал победу над Медведевым на турнире в Риме

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) над соотечественником Даниилом Медведевым. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Аслана.
«Я очень счастлив. Это был действительно тяжёлый матч. Против Медведева никогда не знаешь, как сложится матч, как себя вести, он большой игрок с хорошей подачей, но я справился с этим отлично», — приводит слова Карацева официальный сайт ATP.
За выход в 1/4 финала соревнований Карацев поспорит с представителем США Райлли Опелкой.
Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 7:5, 6:3 в двух сетах.
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