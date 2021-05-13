Новак Джокович одержал разгромную победу в третьем круге «Мастерса» в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на «Мастерсе» в Риме (Италия) под первым номером, вышел в четвертьфинал, разгромив представителя Испании Алехандро Давидовича Фокину (Q) со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.
Джокович 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк-пойнт.
За выход в полуфинал Новак поспорит с победителем поединка Маттео Берреттини (Италия, 9) — Стефанос Циципас (Греция, 5).
Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Джокович является действующим победителем турнира. В финале соревнований в 2020 году уроженец Белграда обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 7:5, 6:3.
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