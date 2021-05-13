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Новак Джокович одержал разгромную победу в третьем круге «Мастерса» в Риме

Новак Джокович одержал разгромную победу в третьем круге «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на «Мастерсе» в Риме (Италия) под первым номером, вышел в четвертьфинал, разгромив представителя Испании Алехандро Давидовича Фокину (Q) со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Джокович 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк-пойнт.

За выход в полуфинал Новак поспорит с победителем поединка Маттео Берреттини (Италия, 9) — Стефанос Циципас (Греция, 5).

Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Джокович является действующим победителем турнира. В финале соревнований в 2020 году уроженец Белграда обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 7:5, 6:3.

Рим (м). 3-й круг
13 мая 2021, четверг. 11:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Алехандро Давидович Фокина
48
Испания
Алехандро Давидович Фокина
А. Давидович Фокина
Неудачниками первых кругов пожертвовали. На «Мастерсе» в Риме изменился расклад призовых
При этом будущий чемпион получит на € 45 тыс. больше, чем Новак Джокович в 2020 году.
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