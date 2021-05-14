«Кто хочет со мной выпить?» Арина Соболенко показала фото с бутылкой шампанского

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в своём «инстаграме» после поражения в третьем круге турнира в Риме (Италия). Спортсменка, посеянная под седьмым номером, проиграла 17-летней американке Кори Гауфф со счётом 5:7, 3:6. Арина показала фото, на котором она держит в руках бутылку шампанского.
«Настроение: кто хочет со мной выпить?» — подписала фото спортсменка.
Фото доступно в «инстаграме» Арины Соболенко.
За выход в полуфинал Гауфф поспорит с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти.
В 2020 году титул на турнире в Риме завоевала румынская теннисистка Симона Халеп. Её соперница по прошлогоднему финалу — чешка Каролина Плишкова — снялась при счёте 0:6, 1:2 из-за травмы. Финальный матч продлился всего 31 минуту. Нынешний розыгрыш турнира в Риме завершится 16 мая.
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