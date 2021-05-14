Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

«Кто хочет со мной выпить?» Арина Соболенко показала фото с бутылкой шампанского

«Кто хочет со мной выпить?» Арина Соболенко показала фото с бутылкой шампанского
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в своём «инстаграме» после поражения в третьем круге турнира в Риме (Италия). Спортсменка, посеянная под седьмым номером, проиграла 17-летней американке Кори Гауфф со счётом 5:7, 3:6. Арина показала фото, на котором она держит в руках бутылку шампанского.

«Настроение: кто хочет со мной выпить?» — подписала фото спортсменка.

Фото доступно в «инстаграме» Арины Соболенко.

За выход в полуфинал Гауфф поспорит с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти.

В 2020 году титул на турнире в Риме завоевала румынская теннисистка Симона Халеп. Её соперница по прошлогоднему финалу — чешка Каролина Плишкова — снялась при счёте 0:6, 1:2 из-за травмы. Финальный матч продлился всего 31 минуту. Нынешний розыгрыш турнира в Риме завершится 16 мая.

Арина Соболенко: пришло время немного отдохнуть?
«Не хочу быть ни 5-й, ни 10-й. Только первой!» Забавные истории из детства Арины Соболенко
Судя по рассказам мамы и первого тренера белорусской теннисистки, она не остановится на 4-м месте рейтинга WTA.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021