«Кто хочет со мной выпить?» Арина Соболенко показала фото с бутылкой шампанского

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в своём «инстаграме» после поражения в третьем круге турнира в Риме (Италия). Спортсменка, посеянная под седьмым номером, проиграла 17-летней американке Кори Гауфф со счётом 5:7, 3:6. Арина показала фото, на котором она держит в руках бутылку шампанского.

«Настроение: кто хочет со мной выпить?» — подписала фото спортсменка.

Фото доступно в «инстаграме» Арины Соболенко.

За выход в полуфинал Гауфф поспорит с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти.



В 2020 году титул на турнире в Риме завоевала румынская теннисистка Симона Халеп. Её соперница по прошлогоднему финалу — чешка Каролина Плишкова — снялась при счёте 0:6, 1:2 из-за травмы. Финальный матч продлился всего 31 минуту. Нынешний розыгрыш турнира в Риме завершится 16 мая.

Арина Соболенко: пришло время немного отдохнуть?