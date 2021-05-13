Арина Соболенко: пришло время немного отдохнуть?

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост в своём «инстаграме» после поражения в третьем круге турнира в Риме (Италия). Спортсменка, посеянная под седьмым номером, проиграла 17-летней американке Кори Гауфф со счётом 5:7, 3:6.

Арина показала своё фото, отметив, что находится не в лучшем настроении.

«Наверное, пришло время немного отдохнуть?» — написала Соболенко.

Фото: «Инстаграм» Арины Соболенко

За выход в полуфинал Гауфф поспорит с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.



В 2020 году титул на турнире в Риме завоевала румынская теннисистка Симона Халеп. Её соперница по прошлогоднему финалу — чешка Каролина Плишкова — снялась при счёте 0:6, 1:2 из-за травмы. Финальный матч продлился всего 31 минуту. Нынешний розыгрыш турнира в Риме завершится 16 мая.

Арина Соболенко проиграла 17-летней Кори Гауфф в третьем круге турнира в Риме