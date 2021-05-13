Арина Соболенко: пришло время немного отдохнуть?

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост в своём «инстаграме» после поражения в третьем круге турнира в Риме (Италия). Спортсменка, посеянная под седьмым номером, проиграла 17-летней американке Кори Гауфф со счётом 5:7, 3:6.
Арина показала своё фото, отметив, что находится не в лучшем настроении.
«Наверное, пришло время немного отдохнуть?» — написала Соболенко.
Фото: «Инстаграм» Арины Соболенко
За выход в полуфинал Гауфф поспорит с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.
В 2020 году титул на турнире в Риме завоевала румынская теннисистка Симона Халеп. Её соперница по прошлогоднему финалу — чешка Каролина Плишкова — снялась при счёте 0:6, 1:2 из-за травмы. Финальный матч продлился всего 31 минуту. Нынешний розыгрыш турнира в Риме завершится 16 мая.
- 13 мая 2021
-
15:23
-
14:58
-
14:07
-
12:49
-
12:37
-
12:23
-
12:22
-
09:54
-
00:59
-
00:46
- 12 мая 2021
-
22:59
-
22:44
-
22:31
-
22:23
-
21:58
-
21:45
-
21:26
-
20:22
-
19:57
-
19:32
-
18:18
-
18:05
-
17:38
-
17:15
-
16:56
-
16:48
-
16:45
-
16:34
-
16:05
-
15:51
-
15:20
-
15:16
-
15:06
-
14:42
-
14:31