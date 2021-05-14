Пресс-служба ATP показала совместное фото Рублёва и Соболенко

В официальном «инстаграме» ATP появилось совместное фото российского теннисиста Андрея Рублёва и белорусски Арины Соболенко.
«Андрей и Арина: два действительно хороших игрока», — подписали фотографию в ATP.
Подписчики прокомментировали пост следующим образом.
Комментарий «Буииии и ааархх» собрал больше всех лайков. Видимо подписчик сымитировал звуки, издаваемые теннисистами с фотографии на корте. Другой молодой человек отреагировал на это: «Вы выиграли битву комментариев».
«Арина крупнее, чем Рублёв, даже мышцы больше», «Она больше, чем он» — отметили подписчики.
Некоторые заметили романтическую составляющую фото: «Они строят планы свиданий», «Они встречаются?»
Также любителям тенниса понравилась улыбка Рублёва: «Его улыбка такая сияющая», «Улыбка Рублёва просто великолепна».
Фото доступно в «инстаграме» ATP.
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