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Пресс-служба ATP показала совместное фото Рублёва и Соболенко

Пресс-служба ATP показала совместное фото Рублёва и Соболенко
Теннис 0

В официальном «инстаграме» ATP появилось совместное фото российского теннисиста Андрея Рублёва и белорусски Арины Соболенко.

«Андрей и Арина: два действительно хороших игрока», — подписали фотографию в ATP.

Подписчики прокомментировали пост следующим образом.

Комментарий «Буииии и ааархх» собрал больше всех лайков. Видимо подписчик сымитировал звуки, издаваемые теннисистами с фотографии на корте. Другой молодой человек отреагировал на это: «Вы выиграли битву комментариев».

«Арина крупнее, чем Рублёв, даже мышцы больше», «Она больше, чем он» — отметили подписчики.

Некоторые заметили романтическую составляющую фото: «Они строят планы свиданий», «Они встречаются?»

Также любителям тенниса понравилась улыбка Рублёва: «Его улыбка такая сияющая», «Улыбка Рублёва просто великолепна».

Фото доступно в «инстаграме» ATP.

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