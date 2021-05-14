Соперник Рублёва по четвертьфиналу прокомментировал победу над Тимом

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) сыграет с россиянином Андреем Рублёвым. В матче третьего круга соревнований со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:5) Лоренцо одолел представителя Австрии Доминика Тима.
«Это удивительный, невероятно эмоциональный момент для меня, потому что я нахожусь в Риме, в моей Италии, с фанатами в течение двух сетов. Я так счастлив, что одержал эту победу, что провёл этот матч. Тим наравне с Надалем — лучший игрок на грунте. Нелегко играть два сета со зрителями и ещё один сет — без них. Но со мной была команда, и они всегда поддерживают меня. Я счастлив», — приводит слова Сонего официальный сайт ATP.
Турнир в Риме проходит с 9 по 16 мая 2021 года. Призовой фонд соревнований составляет более € 2,5 млн. Джокович является действующим победителем турнира. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.
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