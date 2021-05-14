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Надаль в двух сетах обыграл Зверева в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Видеообзор

Надаль в двух сетах обыграл Зверева в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Видеообзор
Теннис / ATP 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

34-летний Надаль (2) в двух сетах обыграл 24-летнего немца Александр Зверева (6) со счётом 6:3, 6:4. Ранее Зверев стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде (Испания).

Надаль выполнил один эйс, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. Зверев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и использовал 1 из 10 брейк-пойнтов.

За право выйти в финал «Мастерса» Надаль поборется с представителем США Райлли Опелкой.

Призовой фонд турнира в Риме составляет более € 2,5 млн. Его действующим победителем является серб Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.

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При этом будущий чемпион получит на € 45 тыс. больше, чем Новак Джокович в 2020 году.
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