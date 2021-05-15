Ига Свёнтек в двух сетах обыграла Кори Гауфф и вышла в финал турнира в Риме

Польская теннисистка Ига Свёнтек завоевала путёвку в финал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В полуфинальной встрече Свёнтек (15) в двух сетах обыграла 17-летнюю американку Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету Гауфф — 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

За титул в Риме Свёнтек поборется с представительницей Чехии Каролиной Плишковой (9).

Призовой фонд турнира в Риме составляет € 1 577 613. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла Плишкову со счётом 6:0, 2:1, при котором чешка снялась с игры.