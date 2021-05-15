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Ига Свёнтек в двух сетах обыграла Кори Гауфф и вышла в финал турнира в Риме

Ига Свёнтек в двух сетах обыграла Кори Гауфф и вышла в финал турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Польская теннисистка Ига Свёнтек завоевала путёвку в финал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В полуфинальной встрече Свёнтек (15) в двух сетах обыграла 17-летнюю американку Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету Гауфф — 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

За титул в Риме Свёнтек поборется с представительницей Чехии Каролиной Плишковой (9).

Призовой фонд турнира в Риме составляет € 1 577 613. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла Плишкову со счётом 6:0, 2:1, при котором чешка снялась с игры.

Рим (ж). 1/2 финала
15 мая 2021, суббота. 16:55 МСК
Кори Гауфф
35
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3  
7 7 		6  
         
Ига Свёнтек
15
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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