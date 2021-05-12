Серена отметила юбилей поражением. На турнире в Риме американка проиграла в 1-м же матче

Уильямс не выступала с Australian Open, и 1000-й матч в её карьере стал разочарованием для 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема».

Почти три месяца не выходила на корт в официальных матчах 39-летняя американка Серена Уильямс и проиграла в первом же матче после возвращения. Она не выступала с Australian Open. И вот поединок второго круга на турнире в Риме оказался для неё сплошным разочарованием. А ведь это был юбилейный, 1000-й матч в её карьере 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема».

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Соревнование в столице Италии – последний крупный грунтовый турнир перед «Ролан Гаррос». Поэтому практически все лучшие теннисисты и теннисистки мира приехали в Рим. Начала сезон на грунте здесь и американка Серена Уильямс. Последний официальны матч американка проводила в рамках полуфинала Australian Open почти три месяца назад. Тогда она уступила будущей чемпионке Наоми Осаке. Затем Серена должна была сыграть в Майами, но из-за стоматологической операции снялась с этого турнира. Пропустила американка и ещё одно крупное соревнование – в Мадриде.

Матч второго круга турнира WTA-1000 в Риме против аргентинки Нади Подороски стал юбилейным, 1000-м в карьере Серены. В предыдущих 999 она одержала 851 победу и 148 поединков проиграла. Больше Уильямс среди действующих теннисисток в туре сыграли только её старшая сестра Винус – 1066 и австралийка Саманта Стосур – 1049. Но количество матчей и даже число побед для Уильямс-младшей сейчас не главное. Её цель – сравняться с легендарной Маргарет Корт и выиграть свой 24-й «Шлем» в карьере. Ближайшая такая возможность будет на «Ролан Гаррос», и Серена стремится обрести оптимальную форму перед поездкой в Париж. Многолетний тренер американки Патрик Муратоглу признался, что на последних «Шлемах» теннисистка испытывала некие проблемы, и они стремятся найти выход из этой ситуации: «С тех пор как Серена стала мамой, она сыграла в четырёх финалах турниров «Большого шлема». Это хороший уровень, но, правда, она их больше не выигрывает. Эта история — дополнительный подталкивающий фактор для неё. На Открытом чемпионате Австралии Серена находилась в лучшей форме с момента её возвращения после декрета. То, что она выбыла в игре с Осакой, было большим разочарованием. Помню времена, когда она выходила в полуфиналы и финалы турниров «Большого шлема», находясь в не самой лучшей форме. Мы ищем решение этой проблемы».

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Поэтому титул в Риме не является целью для Серены. Участие в этом турнире – всего лишь подготовка к «Ролан Гаррос». Тем не менее, у Уильямс очень приятные воспоминания об этом городе – она здесь побеждала 4 раза, но главное – именно в Риме она нашла свою любовь и счастье. В 2015 году Серена познакомилась со своим будущим мужем и отцом дочери – американским бизнесменом Алексисом Оганяном.

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Серена старше своей соперницы по второму кругу турнира в Риме Надии Подороски на 15 лет. Теннисистки никогда до этого друг с другом не играли. Но необходимо отметить, что аргентинка полгода назад на осеннем «Ролан Гаррос» стала одним из главных открытий чемпионата. Она, будучи квалифаероем, дошла до полуфинала, где уступила будущей победительнице турнира Иге Свёнтек из Польши. Серена неспешно входила в матч. Было видно, что ей ещё нужно время, чтобы привыкнуть к грунту, а вот соперница не робела перед авторитетом Уильямс, стараясь ловить американку на ошибках. Уже в 3-м гейме аргентинка сделала брейк. Правда, Серена тут же отыгралась – 2:2. В 9-м и 10-м геймах ситуация повторилась – 5:5. Дело дошло до тай-брейка, где при обилии проигранных подач с обеих сторон чуть удачливее в концовке оказалась Надия – 7:6 (8:6). В целом Серена старалась играть в атакующий теннис, и порой аргентинка не успевала реагировать на её решения. При этом Подороска выглядела мобильнее и, главное, что не боялась рисковать. Во втором сете она повела с брейком – 4:2. Серене удалось спасти подачу на матч при счёте 5:3, зато 12-й гейм на своей подаче она провалила. Подороска сделала брейк под ноль и оформила выход в 1/8 финала и первую победу над Уильямс – 7:6, 7:5.

Вот так Серена отметила юбилей поражением. Неудача Уильямс (8-й номер посева) – это не первый сход с дистанции теннисистки с высоким рейтингом. В Риме уже проиграли Наоми Осака (2), Софья Кенин (4), Белинда Бенчич (10), Элисе Мертенс (14) и Петра Квитова (11). Важно отметить, что Квитову заставила зачехлить ракетку 36-летняя россиянка Вера Звонарёва, которая, кстати, как и Серена, вернулась в теннис после декретного отпуска. Благодаря выходу в 3-й круг турнира в Риме Вера сможет вернуться с понедельника в топ-100.

Вслед за первой ракеткой мира Карацев победил и вторую. Аслан оказался сильнее Медведева Благодаря выходу в 1/8 финала «Мастерса» в Риме Карацев обойдёт Хачанова в рейтинге ATP. Среди россиянин выше только Медведев и Рублёв.

Кроме Звонарёвой в 1/8 финала в четверг сыграют ещё две россиянки – Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.