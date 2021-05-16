Самсонова не смогла выйти в основную сетку турнира в Парме, уступив 571-й ракетке мира
Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела пробиться в основную сетку турнира серии WTA-250 в Парме (Италия). В финальном матче квалификации она уступила представительнице Италии Лизе Пигато. Встреча продолжалась три сета. Пигато праздновала успех со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:3.
Длительность противостояния составила 2 часа 30 минут. Самсонова выполнила 11 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Её соперница, занимающая 571-е место в рейтинге WTA, 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и использовала 4 из 11 брейк-пойнтов.
Первой сеяной соревнований в Парме стала 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс. Пройдёт турнир с 17 по 23 мая.
Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Парме
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