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Элина Свитолина сфотографировалась в соблазнительно коротком платье

Элина Свитолина сфотографировалась в соблазнительно коротком платье
Теннис / WTA 0

Шестая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в «Инстаграме» новое фото.

Украинка сфотографировалась на фоне небоскрёбов в соблазнительно коротком платье нежного красного цвета с белой панамой на голове. На оголённой ноге Свитолиной заметна одна из татуировок.

Публикация доступна в «инстаграме» Элины Свитолиной.

«Какое у вас настроение на эту неделю? Моё очень похоже на (Свитолина использовала эмодзи с бокалом коктейля и выдры, которая вальяжно держится на воде – прим. «Чемпионата»).

На прошедшем турнире категории WTA-1000 Свитолина не сумела пробиться в полуфинал. В четвертьфинальном матче она проиграла будущей чемпионке соревнований, представительнице Польши Иге Свёнтек со счётом 2:6, 5:7.

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