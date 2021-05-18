Домашний трос помог Федереру после укороченного удара в матче с Андухаром. Видео

В Женеве (Швейцария) продолжается турнир категории ATP-250.



В матче второго круга швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный под первым номером, встречается с представителем Испании Пабло Андухаром. В настоящий момент счёт в матче 6:4, 3:4 в пользу испанца.



В первом сете произошел интересный эпизод в восьмом гейме на подаче Федерера. После укороченного удара от швейцарца, мяч задел трос сетки и приземлился на половине Андухара.

Турнир в Женеве проводится с 16 по 22 мая 2021 года. Призовой фонд составляет € 419 470.



В 2019 году победителем турнира в Женеве стал немецкий теннисист Александр Зверев. В финальном матче он одолел чилийца Николаса Джарри со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8). В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.