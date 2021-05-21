Звонарёва и Бабош проиграли в полуфинале парного турнира в Белграде

Российская теннисистка Вера Звонарёва в паре с представительницей Венгрии Тимеей Бабош не смогла выйти в финал парного турнира в Белграде (Сербия).



В полуфинале Звонарёва и Бабош в двух сетах проиграли дуэту из Сербии — Александре Крунич и Нине Стоянович. Матч закончился со счётом 6:2, 6:4 в пользу пары Крунич/Стоянович. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.



Звонарёва и Бабош один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и использовали 2 брейк-пойнта из 7. Их соперницы Крунич и Стоянович ни разу не подали навылет, совершили одну двойную ошибку и реализовали 5 из 12 брейк-пойнтов.



За победу в финале Александра Крунич и Нина Стоянович поспорят с бельгийками Гретье Миннен и Элисон ван Эйтванк.

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