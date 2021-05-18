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Звонарёва и Бабош вышли в четвертьфинал парного турнира в Белграде

Звонарёва и Бабош вышли в четвертьфинал парного турнира в Белграде
Никита Паглазов
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Российская теннисистка Вера Звонарёва и венгерка Тимя Бабош одержали победу в матче первого круга парного турнира в Белграде (Сербия).

В стартовом поединке соревнований они обыграли испанку Кристину Бучу и шведку Ребекку Петерсон в двух сетах со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 53 минуты.

Звонарёва и Бабош совершили 2 подачи навылет, реализовали пять брейк-пойнтов из девяти, и не совершили ни одной двойной ошибки. На счету Бучи и Петерсон ни одного эйса и двойной ошибки, а также один реализованный брейк-пойнт из двух попыток.

В четвертьфинале Звонарёва и Бабош сыграют с российской парой – Ирина Хромачёва и Натела Дзаламидзе.

Парный турнир в Белграде проходит с 16 по 22 мая 2021 года. Победители разряда выиграют $3,800.

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