Каспер Рууд стал первым финалистом турнира в Женеве

Норвежский теннисист Каспер Рууд, посеянный на турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария) под третьим номером, вышел в финал, обыграв представителя Испании Пабло Андухара со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Каспер дважды подал навылет и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса и брейка.

В финале Рууд сыграет с победителем поединка Денис Шаповалов (Канада, 2) — Пабло Куэвас (Уругвай, Q). Турнир завершится завтра, 22 мая.

В 2019 году победителем турнира в Женеве стал немецкий теннисист Александр Зверев. В финальном матче он одолел чилийца Николаса Джарри со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8). В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.