Каспер Рууд стал первым финалистом турнира в Женеве
Поделиться
Норвежский теннисист Каспер Рууд, посеянный на турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария) под третьим номером, вышел в финал, обыграв представителя Испании Пабло Андухара со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.
Каспер дважды подал навылет и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса и брейка.
В финале Рууд сыграет с победителем поединка Денис Шаповалов (Канада, 2) — Пабло Куэвас (Уругвай, Q). Турнир завершится завтра, 22 мая.
В 2019 году победителем турнира в Женеве стал немецкий теннисист Александр Зверев. В финальном матче он одолел чилийца Николаса Джарри со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8). В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 21 мая 2021
-
15:30
-
14:20
-
13:08
-
12:41
-
12:26
-
11:56
-
11:21
-
10:53
-
09:36
-
00:06
- 20 мая 2021
-
22:45
-
21:54
-
20:53
-
20:14
-
18:59
-
18:37
-
17:31
-
16:47
-
16:29
-
15:53
-
15:04
-
14:37
-
12:46
-
11:53
-
11:51
-
11:37
-
09:42
-
01:00
-
00:47
- 19 мая 2021
-
20:41
-
20:18
-
19:00
-
17:09
-
16:34
-
16:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам