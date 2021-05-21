Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд стал первым финалистом турнира в Женеве

Каспер Рууд стал первым финалистом турнира в Женеве
Антон Шебика
Комментарии

Норвежский теннисист Каспер Рууд, посеянный на турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария) под третьим номером, вышел в финал, обыграв представителя Испании Пабло Андухара со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Каспер дважды подал навылет и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса и брейка.

В финале Рууд сыграет с победителем поединка Денис Шаповалов (Канада, 2) — Пабло Куэвас (Уругвай, Q). Турнир завершится завтра, 22 мая.

В 2019 году победителем турнира в Женеве стал немецкий теннисист Александр Зверев. В финальном матче он одолел чилийца Николаса Джарри со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8). В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Женева. 1/2 финала
21 мая 2021, пятница. 14:10 МСК
Пабло Андухар
75
Испания
Пабло Андухар
П. Андухар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Каспер Рууд
21
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021