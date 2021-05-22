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Прошла жеребьёвка турнира WTA-250 в Страсбурге, где сыграют три россиянки

Прошла жеребьёвка турнира WTA-250 в Страсбурге, где сыграют три россиянки
Виталий Весёлый
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Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Страсбурге (Франция), который состоится в период с 23 по 29 мая.

В соревнованиях примут участие три российские теннисистки. Все они стартуют мачтами первого круга. Анна Блинкова встретится с представительницей Швейцарии Хиль Белен Тайхман. Варваре Грачёвой будет противостоять Клара Бюрель из Франции, получившая уайлд-кард от организаторов турнира. А Екатерина Александрова за право сыграть во втором круге поспорит с американкой Лорен Дэвис.

Представительница США Винус Уильямс вступит в борьбу в первом круге матчем с Сораной Кырстей (Рымыния), Юлия Путинцева (Казахстан) — со шведкой Ребеккой Петерсон. Чешка Кристина Плишкова начнёт соревнования поединком с Ализе Корне (Франция), Зарина Дияс (Казахстан) — с Каролин Гарсией (Франция).

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