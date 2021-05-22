Бывшая восьмая ракетка мира, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаил Южный оценил шансы российских теннисистов на грядущем «Ролан Гаррос», который пройдёт с 30 мая по 13 июня.

«В последнее время Андрей Рублёв показывает достаточно хорошие результаты. У Даниила Медведева ситуация немного хуже, однако после пары выигранных матчей всё можно ожидать. Карен Хачанов дошёл до полуфинала турнира в Лионе, однако неизвестно, в какой он будет форме через неделю. Что касается Аслана Карацева, могу отметить его приличную игру на данный момент. Я думаю, что мы увидим кого-нибудь из наших ребят в финальных стадиях «Ролан Гаррос», но на каких – трудно сказать, всё возможно», — приводит слова Южного радио «Движение».