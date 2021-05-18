Зверев: в этом году я имею отличные шансы на победу на «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира немец Александр Зверев поделился мнением о шансах на победу на предстоящем «Ролан Гаррос».
«Я думаю, что имею хорошие шансы на победу в этом году. Чувствую себя в отличной форме. Я готов к этому шагу, а турнир в Мадриде вселил в меня уверенность.
Если мы снова встретимся с Надалем в Париже, то случится очень интересная игра.
Реванш с Тимом за US Open? (Зверев уступил в финале турнира австрийцу со счётом 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7. — прим. «Чемпионата»). Сейчас я хочу этого ещё больше. С тех пор я стал играть лучше. Я переосмыслил те моменты, в которых мне нужно было прибавить, что необходимо изменить», — приводит слова Зверева издание Tennis Head.
Последним турниром, на котором Зверев одержал победу, является «Мастерс» в Мадриде, проходивший со 2 по 9 мая. В финале соревнований он в трёх сетах обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7, 6:4, 6:3.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 13 июня 2021 года.
- 18 мая 2021
-
18:49
-
18:34
-
18:09
-
17:58
-
17:51
-
17:30
-
17:30
-
17:06
-
16:49
-
16:39
-
16:22
-
16:06
-
15:28
-
15:18
-
14:37
-
14:24
-
13:32
-
13:24
-
13:07
-
11:06
-
10:49
-
10:14
-
09:35
-
00:40
- 17 мая 2021
-
23:49
-
22:52
-
22:26
-
22:08
-
21:18
-
20:16
-
19:32
-
19:04
-
18:46
-
17:58
-
17:44