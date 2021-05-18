Зверев: в этом году я имею отличные шансы на победу на «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира немец Александр Зверев поделился мнением о шансах на победу на предстоящем «Ролан Гаррос».



«Я думаю, что имею хорошие шансы на победу в этом году. Чувствую себя в отличной форме. Я готов к этому шагу, а турнир в Мадриде вселил в меня уверенность.



Если мы снова встретимся с Надалем в Париже, то случится очень интересная игра.



Реванш с Тимом за US Open? (Зверев уступил в финале турнира австрийцу со счётом 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7. — прим. «Чемпионата»). Сейчас я хочу этого ещё больше. С тех пор я стал играть лучше. Я переосмыслил те моменты, в которых мне нужно было прибавить, что необходимо изменить», — приводит слова Зверева издание Tennis Head.



Последним турниром, на котором Зверев одержал победу, является «Мастерс» в Мадриде, проходивший со 2 по 9 мая. В финале соревнований он в трёх сетах обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7, 6:4, 6:3.



«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 13 июня 2021 года.