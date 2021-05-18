Симон рассказал, справедливо ли, что на «Ролан Гаррос» Медведев будет посеян выше Надаля
Французский теннисист Жиль Симон высказался о том, что россиянин Даниил Медведев на грядущем «Ролан Гаррос» будет посеян выше 13-кратного чемпиона Парижа испанца Рафаэля Надаля.
«Нельзя составлять сетку так, как захочется. Существует рейтинг, честно заработанные очки. Мне нравится такой взгляд на рейтинг. И Даниил заслуживает быть №2. Иначе можно было бы просто брать рейтинг из «Твиттера» или «Фейсбука», — приводит слова Симона L'Equipe.
Задавая вопрос Симону, журналист L'Equipe поставил в пример Уимблдон, где раньше, дабы избежать неравномерной сетки, использовали особую формулу посева.
Открытый чемпионат Франции-2021 пройдёт в период с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является Рафаэль Надаль.
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