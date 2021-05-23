Рууд – о титуле в Женеве: это даёт мне большой заряд уверенности перед «Ролан Гаррос»

Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился эмоциями после завоевания титула на турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария). В решающем поединке Рууд (3) в двух сетах обыграл канадского теннисиста Дениса Шаповалова (2) со счётом 7:6 (8:6), 6:4.
«Здорово, что в последнее время я хорошо играю и дальше прохожу на турнирах. Это даёт большой заряд уверенности перед «Ролан Гаррос». Сегодня был очень упорный матч, он мог закончиться в пользу любого из нас.
Трудный первый сет с очень равной борьбой. Мы оба отлично подавали, поэтому было не так много розыгрышей. Но на тай-брейке пошли розыгрыши… К счастью, я выиграл первый сет, и это придало мне немного уверенности, я успокоился – не расслабился, но заиграл свободнее.
Сегодня победить так же приятно, как и в Буэнос-Айресе. Однако на этой неделе я был более зрелым игроком, у которого за плечами уже есть титул. Уже другое дело – проходить через это во второй раз, но это всё тот же великолепный вкус победы», — цитирует Рууда сайт ATP.
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