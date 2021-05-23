Теймураз Габашвили уступил в финале квалификации турнира в Парме

Российский теннисист Теймураз Габашвили не сумел выйти в основную сетку турнира категории ATP-250 в Парме (Италия). В финальном матче квалификации Габашвили уступил представителю Италии Раулю Бранкаччио. Для победы итальянцу потребовалось два сета. Счёт матча – 3:6, 3:6.



Встреча продлилась 1 час 37 минут. Габашвили 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 5. Бранкаччио, занимающий 335-е место в рейтинге ATP, выполнил 4 эйса, 3 раза ошибся на подаче и использовал 5 шансов из 5 взять подачу соперника.



Напомним, ещё два россиянина – Павел Котов и Евгений Карловский – потерпели поражения на старте квалификации. Котов в двух сетах проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру со счётом 3:6, 1:6, Карловский в упорной борьбе уступил итальянцу Маттео Виоле со счётом в трех сетах 5:7, 7:5, 5:7.