Теймураз Габашвили уступил в финале квалификации турнира в Парме

Российский теннисист Теймураз Габашвили не сумел выйти в основную сетку турнира категории ATP-250 в Парме (Италия). В финальном матче квалификации Габашвили уступил представителю Италии Раулю Бранкаччио. Для победы итальянцу потребовалось два сета. Счёт матча – 3:6, 3:6.
Встреча продлилась 1 час 37 минут. Габашвили 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 5. Бранкаччио, занимающий 335-е место в рейтинге ATP, выполнил 4 эйса, 3 раза ошибся на подаче и использовал 5 шансов из 5 взять подачу соперника.
Напомним, ещё два россиянина – Павел Котов и Евгений Карловский – потерпели поражения на старте квалификации. Котов в двух сетах проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру со счётом 3:6, 1:6, Карловский в упорной борьбе уступил итальянцу Маттео Виоле со счётом в трех сетах 5:7, 7:5, 5:7.
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