Новак Джокович: я организовываю всё так, чтобы блеснуть на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович оценил степень своей готовности в преддверии «Ролан Гаррос».
«Я организовываю свою работу так, чтобы в Париже выйти на пик. В Белграде для меня важна игровая практика, важно проработать определённые детали игры и идеально настроить их к Парижу. Там я хочу блеснуть. Это будет «Большой шлем», двухнедельный турнир на грунте, который многого требует от игроков. Но я доволен тем, как чувствую себя на корте, как играю. Надеюсь, там я смогу дойти до конца.
Сейчас у нас есть программа, которая нацелена на увеличение моей выносливости на корте в связи с большим количеством матчей, на оттачивание движений, которые необходимы для того, чтобы чувствовать себя динамичным, быстрым и сильным на корте.
Я был доволен тем, как сыграл в Риме, как чувствовал себя в финале после двух матчей в один день. Я почти три часа сражался с Рафой (Рафаэлем Надалем – прим. «Чемпионата») и чувствовал, что потяну ещё несколько часов. Я очень доволен этим, уверен, что готов к пятисетовым битвам, которые ждут меня в Париже», — приводит слова Джоковича сайт ATP.
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