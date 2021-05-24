Анна Блинкова уступила Хиль Тайхман в первом круге турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Страсбурге (Франция).
В матче первого круга Блинкова в двух сетах уступила представительнице Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счётом 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.
Блинкова 2 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Тайхман — ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В следующем раунде Тайхман сыграет с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Ребекка Петерсон (Швеция).
Действующей победительницей турнира в Страсбурге является шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина. В 2020 году в финале соревнований Свитолина в трёх сетах переиграла казахстанку Елену Рыбакину со счётом 6:4, 1:6, 6:2.
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