Бьянка Андрееску прокомментировала победу во втором грунтовом матче в карьере

Седьмая ракетка мира канадка Бьянка Андрееску прокомментировала победу над Андреа Ласаро Гарсия из Испании в матче первого круга турнира в Страсбурге (Франция). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу Бьянки. Для Андрееску это был второй грунтовый матч в карьере.

«Чувствую себя очень, очень хорошо. Сегодня у меня был отличный теннис. У меня была очень неплохая подготовка к турниру, поэтому чувствую себя очень довольной. Первые две тренировки получились не очень хорошими из-за плохих отскоков, и так далее. Я вообще не поклонница долгих розыгрышей. Но я улучшила свою выносливость, так что теперь с ними у меня всё в порядке, а плохие отскоки — это просто то, с чем всем приходится иметь дело. Потребовалось всего несколько тренировок, прежде чем я почувствовала себя действительно уверенной в своей игре.

Включила бы сегодняшний матч в свой топ-5 самых чистых матчей. Да, теннисистка, с которой я играла, была ниже по рейтингу, но я старалась не сосредотачиваться на этом. Вместо этого хотела выкладываться на 100% и стараться изо всех сил. Это то, что я сделала и как я хочу играть в каждом матче. На самом деле ничего не улучшала бы в своей игре. Возможно, это выглядело легко, но это было не так. Андреа — действительно отличный игрок», — приводит слова Андрееску Tennis.com.