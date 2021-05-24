Марина Мельникова проиграла в стартовом матче квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Марина Мельникова выбыла из борьбы на старте квалификации «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче первого раунда она проиграла представительнице Украины Ангелине Калининой.



Для победы Калининой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу украинки. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.



Мельникова выполнила один эйс, совершила пять двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. Её соперница Калинина один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов.



В следующем раунде квалификации Калиниа сыграет с представительницей Франции Луи Буассон.



Квалификация «Ролан Гаррос» продлится до 28 мая. Турнир пройдёт с 30 мая по 13 июня.

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