Анна Калинская проиграла 249-й ракетке мира на старте квалификации «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Анна Калинская не сумела пробиться во второй раунд квалификационного этапа «Ролан Гаррос».
В стартовом матче квалификации Калинская в двух сетах уступила 249-й ракетке мира, немецкой теннисистке Антонии Лоттнер со счётом 5:7, 4:6. Встреча продлилась 1 час 22 минуты.
Калинская 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала свой единственный брейк-пойнт. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.
Квалификация «Ролан Гаррос» — 2021 продлится до 28 мая. Турнир пройдёт с 30 мая по 13 июня.
Действующей победительницей «Ролан Гаррос» является польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в 2020 году в финале соревнований обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1.
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