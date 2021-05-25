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Сергей Стаховский с победы стартовал в квалификации «Ролан Гаррос»

Сергей Стаховский с победы стартовал в квалификации «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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Украинский теннисист Сергей Стаховский с победы стартовал в квалификационном этапе «Ролан Гаррос — 2021».

В первом раунде квалификации Стаховский в двух сетах обыграл португальца Жоау Домингеша со счётом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Стаховский 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Домингеша — ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

В следующем раунде Стаховский сыграет с японским теннисистом Таро Дэниэлом (5).

Квалификация «Ролан Гаррос» продлится до 28 мая. Турнир пройдёт с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

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