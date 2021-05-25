Карла Суарес-Наварро, в феврале вылечившаяся от рака, выступит на «Ролан Гаррос»

Бывшая шестая ракетка мира испанка Карла Суарес-Наварро сообщила, что в последний раз примет участие в Открытом чемпионате Франции.
В начале февраля 2021 года теннисистка окончательно вылечилась от рака лимфатической системы. В марте 2020-го Суарес-Наварро заявляла, что планирует завершить карьеру в 2021 году.
«Невероятно рада, что смогу сыграть на «Ролан Гаррос». Несколько месяцев я работала, чтобы в последний раз выступить в Париже. Мне не терпится выйти на корт и вновь почувствовать, насколько это особенный для меня турнир.
Теннис очень многое мне дал, и мне всегда хотелось попрощаться с ним на корте. Выбрать последний удар, самой назначить эту дату — это было моё заветное желание. Оно заставляло меня упорно тренироваться в последнее время.
«Ролан Гаррос» подарил мне один из лучших моментов в моей карьере. Свой первый серьёзный результат я показала именно на этих кортах, у меня сохранились самые тёплые воспоминания об этих временах, и я рада, что могу в последний раз приехать, чтобы посоревноваться в Париже. Это будут прекрасные несколько дней, и я надеюсь, что смогу насладиться ими по полной», — приводит слова Карлы сайт Федерации тенниса Испании.
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