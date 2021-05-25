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Новак Джокович с победы стартовал на турнире в Белграде-2

Новак Джокович с победы стартовал на турнире в Белграде-2
Яна Метлёва
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович с победы стартовал на домашнем турнире категории ATP-250 в Белграде-2.

В матче второго круга Джокович в двух сетах обыграл 253-ю ракетку мира немецкого теннисиста Матса Мораинга со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут.

Джокович 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Мораинга — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 использованных брейк-пойнта из 5.

В следующем раунде соревнований Джокович сыграет с представителем Аргентины Федерико Корией.

Призовой фонд вторых соревнований в Белграде составил € 511 тыс. Отметим, что первый турнир в сербской столице, проходивший с 19 по 25 апреля, выиграл итальянец Маттео Берреттини. В финале в трёх сетах он обыграл россиянина Аслана Карацева — 6:1, 3:6, 7:6.

Белград-2 (м). 2-й круг
25 мая 2021, вторник. 15:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
2 		6 4  
         
Матс Мораинг
253
Германия
Матс Мораинг
М. Мораинг
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