Новак Джокович с победы стартовал на турнире в Белграде-2

Первая ракетка мира серб Новак Джокович с победы стартовал на домашнем турнире категории ATP-250 в Белграде-2.

В матче второго круга Джокович в двух сетах обыграл 253-ю ракетку мира немецкого теннисиста Матса Мораинга со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут.

Джокович 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Мораинга — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 использованных брейк-пойнта из 5.

В следующем раунде соревнований Джокович сыграет с представителем Аргентины Федерико Корией.

Призовой фонд вторых соревнований в Белграде составил € 511 тыс. Отметим, что первый турнир в сербской столице, проходивший с 19 по 25 апреля, выиграл итальянец Маттео Берреттини. В финале в трёх сетах он обыграл россиянина Аслана Карацева — 6:1, 3:6, 7:6.