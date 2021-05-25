Новак Джокович с победы стартовал на турнире в Белграде-2

Первая ракетка мира серб Новак Джокович с победы стартовал на домашнем турнире категории ATP-250 в Белграде-2.
В матче второго круга Джокович в двух сетах обыграл 253-ю ракетку мира немецкого теннисиста Матса Мораинга со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут.
Джокович 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Мораинга — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 использованных брейк-пойнта из 5.
В следующем раунде соревнований Джокович сыграет с представителем Аргентины Федерико Корией.
Призовой фонд вторых соревнований в Белграде составил € 511 тыс. Отметим, что первый турнир в сербской столице, проходивший с 19 по 25 апреля, выиграл итальянец Маттео Берреттини. В финале в трёх сетах он обыграл россиянина Аслана Карацева — 6:1, 3:6, 7:6.
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