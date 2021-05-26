Жюстин Энен оценила шансы Серены Уильямс выиграть 24-й титул на турнирах «Большого шлема»

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен оценила шансы американки Серены Уильямс завоевать 24-й титул на соревнованиях Grand Slam.

«Это Серена Уильямс, поэтому говорить, что она никогда не выиграет 24-й титул, нельзя. Она особенная теннисистка, и уже много раз это доказывала. Даже после рождения дочери она сохранила стабильность. Да, она не выиграла ни одного турнира „Большого шлема“ после того, как стала мамой, но играла в финалах на четырёх из них, так что шансы остаются.

Однако давление на Серену сейчас больше, чем раньше, так как нужно будет выиграть семь матчей, в том числе у теннисисток, которые находятся на другом уровне. Ей будет очень нелегко достичь этой цели, потому что она стала мамой и изменилась в эмоциональном плане. У неё внутри ещё горит огонь, но так ли он силён, как раньше? Это тоже вопрос. Ей уже почти 40 лет, я восхищаюсь Сереной, но ей будет тяжело», — цитирует Энен Sky Sports.