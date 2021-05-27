Гаэль Монфис уступил 98-й ракетке мира во втором круге турнира в Белграде-2

Французский теннисист Гаэль Монфис не сумел выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Белграде-2. В матче второго раунда соревнований в трёх сетах он уступил представителю Испании Роберто Карбальес-Баэне — 1:6, 6:3, 6:7 (4:7).



Продолжительность встречи составила 2 часа и 33 минуты. Гаэль 6 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. Карбальес-Баэна, занимающий 98-е место в рейтинге ATP, не подал ни одного эйса, 1 раз ошибся на подаче и использовал 4 шанса из 11 взять подачу соперника.



За выход в полуфинал соревнований испанец поспорит с аргентинцем Федерико Дельбонисом, обыгравшим бразильца Тьяго Монтейро .



Призовой фонд вторых соревнований в Белграде составил € 511 тыс. Отметим, что первый турнир в сербской столице, проходивший с 19 по 25 апреля, выиграл итальянец Маттео Берреттини. В финале в трёх сетах он обыграл россиянина Аслана Карацева — 6:1, 3:6, 7:6.