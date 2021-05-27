Гаэль Монфис уступил 98-й ракетке мира во втором круге турнира в Белграде-2

Французский теннисист Гаэль Монфис не сумел выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Белграде-2. В матче второго раунда соревнований в трёх сетах он уступил представителю Испании Роберто Карбальес-Баэне — 1:6, 6:3, 6:7 (4:7).
Продолжительность встречи составила 2 часа и 33 минуты. Гаэль 6 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. Карбальес-Баэна, занимающий 98-е место в рейтинге ATP, не подал ни одного эйса, 1 раз ошибся на подаче и использовал 4 шанса из 11 взять подачу соперника.
За выход в полуфинал соревнований испанец поспорит с аргентинцем Федерико Дельбонисом, обыгравшим бразильца Тьяго Монтейро .
Призовой фонд вторых соревнований в Белграде составил € 511 тыс. Отметим, что первый турнир в сербской столице, проходивший с 19 по 25 апреля, выиграл итальянец Маттео Берреттини. В финале в трёх сетах он обыграл россиянина Аслана Карацева — 6:1, 3:6, 7:6.
- 27 мая 2021
-
00:20
- 26 мая 2021
-
23:42
-
23:15
-
22:46
-
22:17
-
21:03
-
20:14
-
19:29
-
18:28
-
18:05
-
15:56
-
15:35
-
15:30
-
14:13
-
13:03
-
12:10
-
11:15
-
10:16
-
09:14
-
00:47
-
00:21
-
00:11
- 25 мая 2021
-
22:11
-
21:01
-
20:02
-
19:17
-
19:04
-
18:50
-
18:39
-
18:26
-
17:50
-
17:45
-
17:34
-
17:16
-
17:06