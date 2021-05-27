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Гаэль Монфис уступил 98-й ракетке мира во втором круге турнира в Белграде-2

Гаэль Монфис уступил 98-й ракетке мира во втором круге турнира в Белграде-2
Виталий Весёлый
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Французский теннисист Гаэль Монфис не сумел выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Белграде-2. В матче второго раунда соревнований в трёх сетах он уступил представителю Испании Роберто Карбальес-Баэне — 1:6, 6:3, 6:7 (4:7).

Продолжительность встречи составила 2 часа и 33 минуты. Гаэль 6 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. Карбальес-Баэна, занимающий 98-е место в рейтинге ATP, не подал ни одного эйса, 1 раз ошибся на подаче и использовал 4 шанса из 11 взять подачу соперника.

За выход в полуфинал соревнований испанец поспорит с аргентинцем Федерико Дельбонисом, обыгравшим бразильца Тьяго Монтейро .

Призовой фонд вторых соревнований в Белграде составил € 511 тыс. Отметим, что первый турнир в сербской столице, проходивший с 19 по 25 апреля, выиграл итальянец Маттео Берреттини. В финале в трёх сетах он обыграл россиянина Аслана Карацева — 6:1, 3:6, 7:6.

Белград-2 (м). 2-й круг
26 мая 2021, среда. 21:30 МСК
Роберто Карбальес-Баэна
98
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 7
1 		6 6 4
         
Гаэль Монфис
15
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
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