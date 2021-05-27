Тренер Джоковича: мы сыграли сет, а потом он поделился со мной шоколадкой

Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира Новака Джоковича вспомнил о начале сотрудничества с 13-летним сербом.
«Мы сыграли сет, а потом он поделился со мной шоколадкой, потому что подумал, что я потерял энергию. Он был особенным. У него было что-то, чему вы не можете научиться или что вы не можете купить — вы рождаетесь с этим. Казалось, он даже не был впечатлён. Он играл как будто со своим старшим братом. Я всегда буду помнить его глаза, и тогда он верил, что может победить меня.
Чтобы быть частью команды, нужно быть быстрым — думать быстро. У вас всегда должны быть готовые ответы, и вы должны быть в состоянии следовать за ним. Иногда это нелегко, честно говоря, это большой вызов, и для меня большая честь, но это может быть 24-часовой стресс. Это определённо не слишком полезно для здоровья, но когда вы видите результаты, когда вы видите, что являетесь частью чего-то, что может войти в историю, это продвигает вас вперёд», — приводит слова Иванишевича BBC.
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