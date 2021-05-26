Тренер Джоковича: Надаль — фаворит «Ролан Гаррос»

Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира серба Новака Джоковича рассказал о фаворите Открытого чемпионата Франции. По мнению Горана, им является испанский теннисист Рафаэль Надаль, выигравший этот турнир 13 раз. А его подопечный единственный, кто может Надаля остановить.
«Надаль — фаворит Открытого чемпионата Франции, но только один теннисист, на мой взгляд, может победить его: я говорю о Новаке», — приводит слова Иванишевича канал We Are Tennis на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на L'ÉQUIPE.
«Ролан Гаррос» состоится с 30 мая по 13 июня.
33-летний Джокович — победитель 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель карьерного «Большого шлема» в одиночном разряде.
Ранее Иванишевич назвал единственный недостаток Джоковича.
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