Вера Звонарёва проиграла в финале квалификации «Ролан Гаррос», ведя по ходу матча 6:2, 5:1

Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла выйти в основную сетку «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В финальном раунде квалификации она проиграла представительнице Словакии Анне Каролине Шмидловой, по ходу матча ведя 6:2, 5:1.
Для победы Шмидловой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:5, 6:3 в пользу Анны. Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты.
Звонарёва выполнила два эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. Её соперница Шмидлова три раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.
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