Вера Звонарёва – о возвращении в топ-100: это значит, что я всё ещё в деле

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва рассказала, как относится к своему возвращению в топ-100 мирового рейтинга. А также поделилась воспоминаниями от первого в карьере выступления на «Ролан Гаррос».
«Это значит, что я всё ещё в деле, у меня ещё есть боевой дух и страсть. Я по-прежнему люблю спорт и способна играть на самом высоком уровне. Каждый день я работаю в этом направлении, посмотрим, куда приведёт меня это путешествие.
Мне было важно сыграть довольно много матчей на грунте до «Ролан Гаррос». За карьеру я пропустила так много грунтовых сезонов из-за различных травм. Разумеется, сыгранные в этом году матчи вселили в меня уверенность.
Я помню свою самую первую основную сетку «Большого шлема» – здесь, на «Ролан Гаррос» (в 2002 году – Прим. «Чемпионата»). Я прошла квалификацию, дошла до четвёртого круга, в итоге проиграв Серене Уильямс в трёх сетах.
Это было отличное выступление, у меня особые воспоминания от игры в Париже. Конечно, я хочу добиться большего, выступить так же хорошо, как раньше, а может быть, и лучше. Я всё ещё борюсь», — приводит слова Звонарёвой сайт «Ролан Гаррос».
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