Брат Джоковича: я сказал, что Новак не должен играть на турнире в Белграде

Младший брат серба Новака Джоковича и директор турнира в Белграде (Сербия) Джордже Джокович рассказал, что был против выступления Новака на этих соревнованиях.
«Я был одним из тех, кто сказал, что Новак не должен играть на турнире в Белграде. Он гонится за рекордом по титулам «Большого шлема». Однако именно он решительно хотел сыграть в Белграде. Олимпийские игры и турниры «Большого шлема» — его цели, но, очевидно, и Белград тоже», — приводит слова Джордже Tennis Head.
В этом году Джокович уже провёл один турнир в Белграде, а Открытый чемпионат Сербии вернулся в ATP после девятилетнего отсутствия. Перенос Открытого чемпионата Франции на неделю дал возможность второй раз за год провести мероприятие после столь долгого отсутствия тенниса высшего уровня в городе. Были сомнения, сыграет ли Новак Джокович на этом втором турнире, поскольку он обычно не выступает за неделю до «Большого шлема». 28 мая Новак поборется с Андреем Мартином из Словакии за выход в финал.
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