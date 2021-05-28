Брат Джоковича: я сказал, что Новак не должен играть на турнире в Белграде

Младший брат серба Новака Джоковича и директор турнира в Белграде (Сербия) Джордже Джокович рассказал, что был против выступления Новака на этих соревнованиях.

«Я был одним из тех, кто сказал, что Новак не должен играть на турнире в Белграде. Он гонится за рекордом по титулам «Большого шлема». Однако именно он решительно хотел сыграть в Белграде. Олимпийские игры и турниры «Большого шлема» — его цели, но, очевидно, и Белград тоже», — приводит слова Джордже Tennis Head.

В этом году Джокович уже провёл один турнир в Белграде, а Открытый чемпионат Сербии вернулся в ATP после девятилетнего отсутствия. Перенос Открытого чемпионата Франции на неделю дал возможность второй раз за год провести мероприятие после столь долгого отсутствия тенниса высшего уровня в городе. Были сомнения, сыграет ли Новак Джокович на этом втором турнире, поскольку он обычно не выступает за неделю до «Большого шлема». 28 мая Новак поборется с Андреем Мартином из Словакии за выход в финал.