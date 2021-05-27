Джокович поделился мнением об отказе Осаки от общения с прессой во время «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился мнением, что Наоми Осака решила не общаться с журналистами во время Открытого чемпионата Франции по теннису.
«Безусловно, пресс-конференции далеко не всегда бывают приятными, не всегда приносят удовольствие – особенно когда ты проигрываешь. Но это часть нашей профессии, часть жизни в туре, и мы должны давать комментарии, иначе последуют штрафы и санкции.
Думаю, тему психического здоровья недостаточно обширно освещают в туре – особенно в последние 15 месяцев с учётом вируса. И я полагаю, что нам нужно чуть больше это обсуждать, чтобы лучше понимать, что мы все должны делать, чтобы игроки себя лучше чувствовали», — приводит слова Джоковича BBC.
Напомним, ранее стало известно, что вторая ракетка мира Наоми Осака отказалась от общения с прессой во время «Ролан Гаррос».
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