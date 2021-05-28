Денис Истомин станет первым соперником Роджера Федерера на «Ролан Гаррос»

Определился соперник 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера в первом круге «Ролан Гаррос». Им стал представитель Узбекистана Денис Истомин, успешно выступивший в квалификации турнира.

В финальном раунде квалификации 34-летний Истомин в двух сетах переиграл немецкого теннисиста Тобиаса Камке со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Отметим, что Федерер посеян под восьмым номером на «Ролан Гаррос». В случае прохождения первого круга он сыграет с победителем матча Марин Чилич (Хорватия) — Артур Риндеркнех (Франция).

Действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.