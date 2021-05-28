Борис Беккер сравнил шансы Надаля, Джоковича и Федерера на победу на «Ролан Гаррос»

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер оценил шансы игроков «Большой тройки» на титул "Ролан Гаррос".



«Обычно вы говорите: «Надаль выиграл три из четырёх турниров на грунтовых кортах». В этом году этого не произошло. Он выиграл турнир в Барселоне, а теперь, наконец, Рим. Стефанос Циципас выиграл в Монте-Карло и Саша Зверев — в Мадриде. Другие игроки немного наверстали упущенное. Надалю в начале июня исполнится 35 лет. Нет турнира, который был бы более требовательным к физической форме, чем «Ролан Гаррос». Может быть, это уже первый признак того, что Надаль на полшага медленнее или устаёт немного быстрее, чем раньше. В конце концов, мы сможем увидеть это в результатах.

В этом году Джокович поменял своё расписание турниров. Турнир в Белграде организует его брат. Может быть, это своего рода поддержка семьи, чтобы играть там, — тогда я мог бы это понять. Тем не менее это непривычно, потому что лучшие игроки обычно уже находятся в Париже за неделю до «Ролан Гаррос» и готовятся к турниру на месте. Был ли этот необычный поступок правильным, мы увидим только тогда, когда Новак сыграет первый раунд в Париже и, надеюсь, выиграет.

Федерер не может рассчитывать на то, что станет одним из фаворитов Парижа, если швейцарец собирается выиграть ещё один турнир «Большого шлема», то это должно быть на Уимблдоне. Роджеру просто нужны матчи, матчи, матчи. Надеюсь, он попадёт на вторую неделю «Ролан Гаррос». Тогда я убеждён, что он сыграет в турнире на травяном корте перед Уимблдоном в Галле. Тот факт, что до Уимблдона теперь на неделю меньше, его не побеспокоит. Это скорее преимущество — знать, что ты каждую неделю участвуешь в турнире, а затем, надеюсь, прибудешь на Уимблдон в своей лучшей форме», — цитирует Беккера Eurosport.co.uk.