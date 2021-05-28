Веснина на старте «Ролан Гаррос» сыграет с Говорцовой, Блинкова — с Баптист

Победители квалификации «Ролан Гаррос» и лаки лузеры были распределены по основной сетке женских соревнований. Своих первых соперниц узнали россиянки Анна Блинкова, Варвара Грачёва и Елена Веснина.

Веснина в первом круге сыграет с лаки лузером Ольгой Говорцовой из Беларуси, Грачёва — с победительницей квалификации испанкой Ларой Арруабарреной, Блинкова — с американкой Хейли Баптист.

Одна из победительниц отборочного турнира украинка Катарина Завацкая в первом круге сыграет с 17-й сеяной гречанкой Марией Саккари, ещё одна украинка Ангелина Калинина встретится с 26-й сеяной немкой Анжеликой Кербер. Первой соперницей третьей ракетки турнира белоруски Арины Соболенко стала вышедшая из квалификации хорватка Ана Конюх.