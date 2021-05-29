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Виландер: единственная причина победы Тима на US Open — отсутствие там «Большой тройки»

Виландер: единственная причина победы Тима на US Open — отсутствие там «Большой тройки»
Виталий Весёлый
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер вспомнил финал Открытого чемпионата США-2020, где встречались Александр Зверев из Германии и представитель Австрии Доминик Тим. Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль, напомним, участия в турнире не принимали. Серб Новак Джокович был снят с соревнований за неспортивное поведение.

«Когда мы смотрели финал Открытого чемпионата США между Тимом и Зверевым, легко было заметить, что они не готовы выиграть «Большой шлем» в матче с Рафой, Роджером и Новаком. Единственная причина, по которой Тим выиграл в Нью-Йорке, заключается в том, что остальные трое отсутствовали. Кто-то должен был победить, но, признаюсь, именно Доминик в финале, по моему мнению, был ужасен», — приводит слова Виландера Marca.

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