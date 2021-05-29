Виландер: Федерер долгое время доминировал в своём поколении, а Надаль этого не делал

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился мнением о величайшем теннисисте в истории, остановившись на швейцарце Роджере Федерере, испанце Рафаэле Надале и сербе Новаке Джоковиче.

«Если Надаль станет рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема», можно ли будет его считать величайшим теннисистом в истории? Он очень хорош, потому что в его активе 20 мэйджоров, золото на Играх, он несколько раз выигрывал Кубок Дэвиса.



Но в то же время трудно сказать, что кто-то может быть лучше Федерера. Он долгое время доминировал в своём поколении, а Рафа этого не делал. Соглашусь, что величайший определяется титулами, завоёванными на турнирах «Большого шлема», но, думаю, нам придётся дождаться ещё и конца карьеры Джоковича, чтобы до конца разобраться с этим вопросом», — приводит слова Виландера Marca.