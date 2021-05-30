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Тренер Осаки: я вижу возможности Наоми на грунте. Она однажды выиграет «Ролан Гаррос»

Тренер Осаки: я вижу возможности Наоми на грунте. Она однажды выиграет «Ролан Гаррос»
Лидия Шейко
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Тренер Наоми Осаки Вим Фиссетт поделился ожиданиями от выступления его подопечной на «Ролан Гаррос».

«Я вижу возможности Наоми на грунте, верю в её шансы, и чем больше матчей она сыграет на грунте, тем опаснее станет на этом покрытии. Но ей нужно время на корте, чтобы хорошо себя почувствовать на нём и понять: «Вот как нужно играть». Мы видели это на тренировках, но пока не в матчах в этом году. Конечно, я надеюсь, что этот момент настанет в Париже.

Она понимает, что нужно, чтобы покорить грунт. Надеюсь, у неё будет несколько матчей, в которых она сможет бороться и шаг за шагом повышать свой уровень. В прошлом Наоми показала, что способна добиваться успеха на «Больших шлемах». На этих турнирах она ещё сильнее мотивирована и борется упорнее, чем обычно. Поэтому мы точно не можем исключать Наоми из числа опасных игроков в Париже.

Если бы это был обычный год, с Australian Open пораньше и без Олимпиады, то у нас было бы больше тренировочных недель на грунте, и я бы дал ей больше шансов на грунте. Но что есть, то есть, и мы постараемся извлечь из этого максимум. Она очень молода, ей ещё многому предстоит научиться, но она готова учиться.

Уверен, что она многому научится на грунте и использует это в следующем году. Но я убеждён, что Наоми Осака однажды выиграет «Ролан Гаррос», — приводит слова Фиссетта официальный сайт «Ролан Гаррос».

Пока Осаке не удавалось пройти на «Ролан Гаррос» дальше третьего круга.

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