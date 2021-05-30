Тренер Осаки: я вижу возможности Наоми на грунте. Она однажды выиграет «Ролан Гаррос»

Тренер Наоми Осаки Вим Фиссетт поделился ожиданиями от выступления его подопечной на «Ролан Гаррос».

«Я вижу возможности Наоми на грунте, верю в её шансы, и чем больше матчей она сыграет на грунте, тем опаснее станет на этом покрытии. Но ей нужно время на корте, чтобы хорошо себя почувствовать на нём и понять: «Вот как нужно играть». Мы видели это на тренировках, но пока не в матчах в этом году. Конечно, я надеюсь, что этот момент настанет в Париже.



Она понимает, что нужно, чтобы покорить грунт. Надеюсь, у неё будет несколько матчей, в которых она сможет бороться и шаг за шагом повышать свой уровень. В прошлом Наоми показала, что способна добиваться успеха на «Больших шлемах». На этих турнирах она ещё сильнее мотивирована и борется упорнее, чем обычно. Поэтому мы точно не можем исключать Наоми из числа опасных игроков в Париже.



Если бы это был обычный год, с Australian Open пораньше и без Олимпиады, то у нас было бы больше тренировочных недель на грунте, и я бы дал ей больше шансов на грунте. Но что есть, то есть, и мы постараемся извлечь из этого максимум. Она очень молода, ей ещё многому предстоит научиться, но она готова учиться.



Уверен, что она многому научится на грунте и использует это в следующем году. Но я убеждён, что Наоми Осака однажды выиграет «Ролан Гаррос», — приводит слова Фиссетта официальный сайт «Ролан Гаррос».

Пока Осаке не удавалось пройти на «Ролан Гаррос» дальше третьего круга.