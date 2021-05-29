Бенчич – о заявлении Осаки: иногда мне кажется, что ей всё равно, что говорить
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11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич высказалась о решении японки Наоми Осаки отказаться от общения с прессой во время «Ролан Гаррос». Осака обосновала его желанием уберечь собственное ментальное здоровье.
«Мне иногда кажется, что ей всё равно, что говорить. Я, к примеру, чувствую, что мне не нужно добавлять «перца» в каждую тему. Такой потребности у меня нет. Подобное поведение приводит только к хаосу и мелким конфликтам.
Общение со СМИ – часть нашей работы. Она никогда не приносила мне отрицательных эмоций. Благодаря освещению тенниса, у нас есть глобальная реклама. За женский теннис хорошо платят. Это тоже заслуга журналистов», — приводит слова Бенчич Tagblatt.
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