Плишкова высказалась о карантинных мерах, которые будут действовать на «Ролан Гаррос»

Десятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова высказалась о карантинных мерах, которые будут действовать во время Открытого чемпионата Франции. Организаторы турнира позволили спортсменами покидать места проживания, выдавая специальные пропуска сроком на час.



«В пятницу мы с сестрой сделали круг вокруг Эйфелевой башни, которая находится недалеко от отеля, где мы проживаем. Не знаю, отслеживал ли кто-нибудь наше время, но мы отсутствовали где-то 45 минут. В любом случае я очень счастлива, что могу выйти, когда захочу», — приводит слова Плишковой Idnes.cz.

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полячка Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин — 6:4, 6:1. На трибунах стадиона «Ролан Гаррос», расположенного рядом с Булонским лесом, смогут присутствовать зрители. Арены могут быть заполнены не более чем на 35% от возможной вместимости, при этом за день на стадион разрешено прийти не более чем 5000 болельщиков.