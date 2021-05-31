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Даниил Медведев впервые за 5 лет вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев впервые за 5 лет вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Елена Чистова
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Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции. Четыре года подряд Даниил проигрывал на старте «Ролан Гаррос», и вот теперь ему удалось прервать эту чёрную полосу. В первом круге Открытого чемпионата Франции — 2021 россиянин оказался сильнее представителя Казахстана Александра Бублика — 6:3, 6:3, 7:5. В следующем круге турнира россиянину предстоит сразиться с победителем матча Томми Пол (США) — Кристофер О'Конелл (Австралия).

Неудачи Медведева на «Ролан Гаррос» начались в 2017 году, где он уступил французу Бенжамену Бонзи, а затем два года подряд встречался с другими представителями Франции – Люкой Пуем (2018) и Пьер-Юг Эрбером (2019). И тоже терпел поражения. Полгода назад на осеннем «Ролан Гаррос» — 2020 Даниил попал по сетке на неуступчивого венгра Мартона Фучовича.

Этот грунтовый сезон начался для Даниила с проблем. Перед «Мастерсом» в Монте-Карло россиянин получил положительный тест на коронавирус. В итоге Медведев за нынешнюю грунтовую серию провёл только три официальных матча и выиграл из них только один. Правда, потом 2-й номер мировой классификации решил выступить на показательном турнире UTS, где в трёх групповых встречах смог одержать ещё одну победу.

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