Марта Костюк вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Гарбинье Мугурусу

Украинская теннисистка Марта Костюк с победы стартовала на «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче первого круга она обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу, которая впервые в карьере не вышла во второй круг.
Для победы Костюк потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу украинки. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.
Костюк выполнила пять эйсов, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Её соперница Мугуруса один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов.
За выход в третий круг Костюк поспорит с Чжэн Сайсай из Китая.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
- 1 июня 2021
-
01:22
-
00:52
-
00:39
-
00:39
-
00:20
-
00:00
- 31 мая 2021
-
23:59
-
23:47
-
23:30
-
22:46
-
22:27
-
22:18
-
22:09
-
21:58
-
20:58
-
20:40
-
20:15
-
19:49
-
19:41
-
19:19
-
19:08
-
18:33
-
17:56
-
17:42
-
17:25
-
17:17
-
17:03
-
16:27
-
15:55
-
15:37
-
15:17
-
14:47
-
14:40
-
14:25
-
14:07