Марта Костюк вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Гарбинье Мугурусу

Украинская теннисистка Марта Костюк с победы стартовала на «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче первого круга она обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу, которая впервые в карьере не вышла во второй круг.



Для победы Костюк потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу украинки. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.



Костюк выполнила пять эйсов, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Её соперница Мугуруса один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов.



За выход в третий круг Костюк поспорит с Чжэн Сайсай из Китая.



«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

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