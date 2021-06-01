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Марта Костюк вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Гарбинье Мугурусу

Марта Костюк вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Гарбинье Мугурусу
Лидия Шейко
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Украинская теннисистка Марта Костюк с победы стартовала на «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче первого круга она обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу, которая впервые в карьере не вышла во второй круг.

Для победы Костюк потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу украинки. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Костюк выполнила пять эйсов, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Её соперница Мугуруса один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Костюк поспорит с Чжэн Сайсай из Китая.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
31 мая 2021, понедельник. 20:30 МСК
Гарбинье Мугуруса
13
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Марта Костюк
81
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
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