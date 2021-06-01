Марта Костюк: никто не знает, через что я прошла

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, какие трудности преследовали её в 2021 году.
«Верю, что в этом году бог просто пытается сделать меня сильнее. Я столкнулась с огромным количеством проблем, о которых мало кто знает. Никто не знает, через что я прошла.
Я попала на карантин в Австралии, который стал для меня одновременно и удачей, и проблемой. У меня была тяжёлая травма плеча, которая беспокоила долгое время. И тот карантин стал для меня отдыхом. Возможно, если бы не он, я не смогла бы играть в Австралии.
После Австралии вернулась домой, продолжала лечить плечо, пропустила много турниров, но это того стоило, ведь травма перестала меня беспокоить. А потом заразилась коронавирусом, который плохо сказался на мне. Я не могла нормально дышать, ходить по дому. Всё, что я делала, — это лежала в постели и пыталась прийти в себя.
Затем поехала в Майами. Перед этим потренировалась буквально пару дней. Уступила Пиронковой, но это был хороший матч. Я была рада, что пережила его, не остановилась в середине.
После Стамбула и Кубка Федерации пыталась войти в ритм, но у меня был такой стресс, что тело не справлялось. Слава богу, взяла небольшой отпуск. Я не играла на турнирах до «Ролан Гаррос», это помогло мне подготовиться к нему на 100%. Надеюсь, всё будет идти так же, а если нет, то я просто стану ещё сильнее», — приводит слова Костюк «твиттер» WTA Insider.
Отметим, что в первом круге «Ролан Гаррос» Костюк одержала неожиданную победу над 13-й ракеткой мира Гарбиньей Мугурусой в первом круге «Ролан Гаррос». Украинка победила со счётом 6:1, 6:4.
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